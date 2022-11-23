現場支持民眾熱情揮舞小綠旗、大聲對蔡喊「我愛妳」。（吳佩蓉攝）

選戰倒數3天，民進黨主席蔡英文、賴清德，今（23日）再度合體至宜蘭輔選，為民進黨縣長候選人江聰淵等人站台，期望翻轉宜蘭；蔡英文呼籲宜蘭人一定要支持江聰淵，用選票擦亮宜蘭的招牌，強調此次選舉是選一個價值，不是選人情。

選前各縣市候選人都卯足全力掃街拜票、舉辦大型造勢活動；民進黨宜蘭縣黨部今晚上6時30分在羅東鎮中正北路、倉前路路口舉行「迎回正義、守護宜蘭」之夜，賴清德、蔡英文於晚上8時許前後抵達活動現場，現場支持民眾熱情揮舞小綠旗、大聲對蔡喊「我愛妳」。

蔡英文致詞時提到，2016、2020年時選總統時，宜蘭縣獲得全台最高選票，呼籲縣民一定要給江聰淵支持，把當初對她跟賴清德的高度支持，再次讓江過關。蔡強調這次選舉很關鍵，請宜蘭人對江聰淵有信心，民進黨能進入宜蘭。

她指出，台灣近幾年，不管是民主、自由或經濟發展都獲得國際肯定，遂此次選舉是選一個價值，不是選人情，尤其宜蘭對本土的價值是最具指標性，期盼讓國人、全世界看到。希望過去支持她跟賴的縣民，能繼續支持江聰淵，一起迎向正義、守護宜蘭。

蔡英文說，過去宜蘭縣政是全國第一，現在電視都是司法案件的新聞，她不是批評什麼，就事論事而已，指不是藍綠的問題；希望大家用選票擦亮宜蘭的招牌，給江聰淵一個機會，中央、地方配合，保證把過去4年延宕的建設拚回來，絕不做讓宜蘭人沒有面子的事情。

賴清德表示，這次選舉不能放鬆，全力支持江聰淵及其他代表民進黨參戰的候選人；尤其在宜蘭關鍵的時刻，需要小孩回來投票。賴說，聽到江聰淵的太太邱鈺珊感性又幸福的致詞，笑說「把神聖的一票交給他，不能當老公、至少選他當縣長」。