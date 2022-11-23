九合一選戰倒數，兼任民進黨主席的蔡英文總統今天將選戰規格拉高，表示「這次的縣市長選舉，跟總統選舉一樣重要」。國民黨發言人黃子哲表示，蔡的相關說法是在胡扯、瞎說，大打抗中保台、芒果乾的擦邊球。

黃子哲揶揄，蔡英文明顯是擔心「後蔡英文時代」恐提前來臨，才把這場選舉提升至總統大選規格，提前打保衛戰。

黃子哲說，地方選舉與總統選舉本質上就不同，若如蔡英文所說，縣市長選舉跟總統選舉一樣重要，那蔡為何對國慶表演無人機由中資製造、導彈飛越台灣上空等國安爭議質疑置若罔聞？說的與做的背道而馳，就是說一套做一套。

對蔡英文今開記者會為黨籍縣市長候選人催票，籲台灣隊友投給台灣隊候選人一票，向世界傳遞訊息。國民黨文傳會主委洪孟楷傍晚也批評，投票給不給民進黨，跟對世界放出什麼訊息到底有何關係？民進黨「情緒勒索」奧步再出籠。

洪孟楷質疑，之前柬埔寨求職詐騙、淡水與青埔重大綁票案蔡總統都神隱，這次本人出來開記者會居然是為選舉催票，代表治安、青年在蔡心目中都沒民進黨選舉來得重要；國家領導人腦海只有選舉、沒有人民，就是蔡給大家的身體力行。

洪孟楷認為，九合一選舉決定民眾要過什麼樣安居樂業的生活，蔡總統到現在還不知道民眾要的是什麼，每天只會用文青式語言自我催眠，令人感到悲哀，所謂台灣隊投票，也令人覺得非常諷刺。

洪孟楷呼籲，全體國人1126應風雨無阻出來投票，用選票決定大家要的縣市長與所有民意代表，別讓奧步影響到選舉最後結果。