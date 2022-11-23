「越想越覺得貼心！」一名女網友表示，自己的男友很貼心，騎機車載她時，都會在車子要起步前叮嚀「要走囉」，原PO一開始還對此相當不以為然，不料這3個字講久了竟也養成習慣，且還是「女友限定」，貼文曝光後，羨煞許多網友。

原PO在論壇《Dcard》發文表示，每次男友騎車載她時，只要紅燈一轉為綠燈，在機車起步前，男友都會特地和她說：「要走囉」，深怕原PO一個不留神，會因為重心不穩往後倒。起初原PO還覺得這個舉動沒什麼了不起，沒想到一晃眼兩年過去，男友從來沒有改變過。

原PO表示，某天她心血來潮問男友，載其他朋友時也會提醒他們要催油門了嗎？男友果斷回應，「當然不會啊！載他們就很好了，還提醒咧」。原PO聽完男友這番話，頓時一股暖流湧上心頭，直說：「哇！突然覺得自己被當公主寵了」。

貼文曝光後，引起熱議，網友紛紛留言，「不好意思…忽然想到公祭完送去火化的時候」、「我會幫女友用手開飛旋，羨慕了吧」、「每次都問也太貼心了吧」、「真好，我跟男友出門買午餐，他不管我死活飆回家，只怕麵爛掉」、「突然起步會往後仰，有時候真的差點沒摔死」。