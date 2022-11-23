足球傳奇貝克漢的長子布魯克林（Brooklyn Beckham）收割「軟爛男」稱號至今，仍繼續尋找自己的熱情，有錢又有閒的他試著發展廚藝、攝影、滑板等興趣，要向大家證明，不靠爸也能闖出自己的一片天。不過近日接受採訪除了大方認了自己是妻奴，更稱「在足球方面沒能遺傳老爸，都要怪我雙魚座」。

根據美媒《浮華世界》(Vanity Fair)17日報導，現年23歲的布魯克林不久前才抱得美人歸，在外界看來愛情、事業著實得意，不過大多認為含著金湯匙出生的他，也難體會到市井小民的苦日子。日前接受採訪時表示，星座是阻礙他發展足球的罪魁禍首，深吸了一口氣補充道，「我是雙魚座，很敏感」。

身為在鎂光燈下成長的星二代，擁有一對完美爸媽要背負的壓力比誰都還大。談到自己的多元興趣，他表示，10幾歲的時候曾想過成為一名足球員，追隨父親腳步進入足球俱樂部，15歲時毅然決然結束運動生涯，原因是，「當時的我非常焦慮，不想辜負父親的成就，卻因此犧牲自己。我想做的是讓大家知道『布魯克林』這個名字，名副其實的我...」

放棄足球後，布魯克林轉換跑道嘗試攝影，年僅16歲就接下國際知名品牌Burberry香水廣告工作，之後遠赴美國名校帕森設計學院進修，卻在一年後休學，當時他稱「對攝影的熱愛似乎還不到要用盡生命去追求」；後來又朝廚藝努力，以廚師之姿主持美食節目。他說，父親從小就知道要踢足球，全世界將目光投注在貝克漢大兒子身上，「而我試著搞清楚自己要甚麼，慢慢的我25、26歲，甚至到了30歲可能也還不曉得我到底可以做甚麼」。

布魯克林更大方承認自己是Wife guy，此前他從未聽過這個詞，意思是在社群平台瘋狂曬出老婆大人而成名，還有更深意涵是，利用妻子提高公眾形象的男性。稱「這絕對是女人的世界，男人只是生活其中，女性作主!」