近期大陸政府推出一連串搶救房市政策，五大國有銀行中有四家銀行迅速回應，相繼和萬科、龍湖、碧桂園等多家大陸指標房產企業進行戰略合作，合計給與房企的授信額度上看人民幣（下同）2,200億元以上。

華爾街見聞23日報導，中國人民銀行和中國銀保監會11月11日推出金融16條措施，內容涉及開發貸款等方面。兩部門並在21日召開全國性商業銀行信貸工作座談會強調，人行將向六家商業銀行推出2,000億元「保交樓」貸款支持計畫。

報導稱，在官方要求指派任務下，近日大陸銀行密集給房企授信額度，與上述政策有關。其中，中國銀行、農業銀行和交通銀行23日先後宣布與房企簽署戰略合作協定，給與房企授信額度。其中，交行率先給予萬科集團和美的置業分別1,000億元與不超過200億元意向性綜合授信額度。

中國銀行23日則和萬科集團簽署戰略合作協定，將為萬科提供不超過1,000億元或等值外幣的意向性授信額度，在房地產開發貸款等領域深化全方位業務合作。

農行23日則是一口氣和萬科、龍湖集團、中海發展、華潤置地、金地集團五家房企舉行戰略合作協定簽約儀式，在房地產開發貸款等業務方面進一步加深合作，建立長期穩定的合作關係。

另外，工商銀行將於24日、25日陸續和龍湖集團與碧桂園等房企簽署銀企戰略合作協定，提供數百億元的意向性授信額度。