頭上頂著跟PLG新竹街口攻城獅控衛高國豪，同家造型師設計的髪辮頭新髮型，萬能科大大三射手李家俊23日UBA新球季開季首戰未先發，改從板凳出發，替補24分鐘繳出全隊最高的18分、10籃板，UBA一級生涯首度「雙十」，率領上季首闖4強的萬能科大，84比61擊敗暌違2季重返一級的德霖科大，拿下111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽首勝。

出身HBL名校能仁家商的李家俊，此役唯一缺點是三分外線沒發揮，是個人UBA生涯一級賽事第3次單場三分球7投0中，前兩次分別是上季預賽對國立體大，4強準決賽對政治大學，另在8強複賽對政大，也有過三分球10投中1低迷命中率。

李家俊說：「外線手感差無關先發變替補，也不是受到新髮型影響，而是我常一段時間就會找不到準星，動輒屢投不中，就是自己出手穩定性欠佳。」

上季UBA幫助萬能締造一級4強隊史新猷的張傑瑋，及選進SBL台啤的另一外籍生蓋比，雖已雙雙離隊，本戰仍到現場為母校加油，萬能本季增加2個新外援，其一是從文化大學轉來206公分盧卡（IVOSEVIC LUKA），另一位是盧卡的塞爾維亞同胞、身高201公分的聶曼亞（CUSKIC NEMANJA），但後者經驗仍嫩，盧卡此役替補14分鐘，貢獻9分及生涯新高14籃板，其中7記進攻籃板。

萬能教頭吳奉晟表示，本季先從保級開始，再談接下來的目標，希望第一階段預賽至少拿到3勝，他也鼓勵球員團隊作戰更重要，土洋人人皆兵，都需要大家挺身而出。