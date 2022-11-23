聊天尺度很沒有分寸！有女子日前趁男友洗澡看了對方手機與女同事的聊天紀錄，一開始對話正常都是以公事為主，豈料，竟然驚見男友先爆料她使用情趣用品「全身都在抖」外，2人還傳著曖昧訊息「我已經能想像妳噴水的樣子了」、「噴水嗎？我會記得錄影給你看」，讓她當場愣住，想立刻和男友攤牌並結束這段感情。

一名女子在「Dcard」論壇發文，她提到前幾天趁男友洗澡時滑了對方的手機，突然看到男友與女同事的Line的對話紀錄，便不疑有他隨意滑了一下，一開始的聊天內容都滿正常，都是以公事為主，沒想到，上周某一天的對話紀錄卻出現驚人對話。

她指出男友對著女同事提到「買了『情趣用品』給女友」，還向女同事爆料她使用後「全身都在抖」，接著，男友便向女同事表示「也叫妳男友買一個」，結果，女同事則回覆「我男友木頭(指木訥)不可能買啦，還是你要買給我」，豈料，男友竟回「我已經能想像妳噴水的樣子了」，女同事也曖昧回傳「噴水嗎？我會記得錄影給你看」。

男友與女同事大聊情趣用品，2人還傳曖昧「色色」訊息，讓她氣到想立刻攤牌分手。（翻攝自Dcard）

她表示到現在還無法想像男友會講出這種話，並提到2人從高中交往到大學一直到出社會，都是大家稱讚的模範男友，但現在卻發生這樣的狀況，雖然，男友現在是表現出貼心的樣子，但她很想向男友攤牌，而且理智告訴她要馬上離開，但又不捨結束這段感情，不知道該如何是好。

文章一出，網友紛紛留言表示「用他手機截圖，然後不小心按錯發到公司群組」、「超噁心耶！他是想跟她約炮了吧」、「這種行為有一就有二」、「他們兩個聊天的尺度很沒有分寸」、「正常人根本不會跟其他人談論這種事吧」、「這就是在聊色啊，如果有機會他們就會做下去了」、「已經開始意淫同事」、「妳還可以忍住不攤牌真的佩服妳」。