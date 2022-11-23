新北市蘆洲區有間私立托嬰中心疑似發生不當照顧事件，有家長發現自己的寶貝兒女送去該托嬰中心照顧後，背部竟有出現多處瘀青，他詢問其他家長之後，才發現竟有多達至少11名幼童有出現類似的傷口，憤而向新北市社會局以及部分議員投訴；社會局指出，經查發現該托嬰中心確實有托育人員動作較為不適當，已要求該托育人員暫停職務等候調查外，也要求要求中心週知所有家長盡速召開說明會。

據了解，這間托育中心有家長有天在晚間將自己1歲半的孩子接回家後，竟發現孩子背部出現有多處瘀青，因此向蘆洲警方報案並在員警的陪同下，前往該托育中心調閱監視畫面，結果竟發現34歲蘇姓女托育人員以及37歲許姓女托育人員對孩童有不當行為。

之後這名家長又詢問其他的家長後，陸續又發現有多名孩童也出現瘀青，懷疑也是該托育中心的托育人員所為，結果有多達11位家長聯和向部分議員陳情，並向社會局檢舉；新北市社會局獲報後，立刻在21日、22日派員會同家長前往該托嬰中心稽查。

新北市社會局表示，接獲家長投訴後，立即於當日下午前往該中心稽查，發現其中確有托育人員動作較大、較粗魯的行為和言語，以及幼兒長時間約束在餵食椅上等不適當行為，除立即要求該托育人員暫停職務等候調查外，並要求中心週知所有家長盡速召開說明會，另外也必須保存一個月內的監視器畫面，以保全證據。

社會局兒童托育科長林秀穗表示，22日同仁持續關切，並要求中心盡速召開家長說明會及道歉，如有家長要退托，必須從優退費。

她說，目前已知有11組家長調閱監視器畫面，社會局將於一週內儘速召開專家學者審議會議，根據實際違反兒少權法情形，對中心及托育人員做出適法處分，並公告姓名和一定年限內不得擔任托育人員，另外也會每日追蹤中心的師生比與照顧情形，絕不允許托育人員有不適當的照顧行為發生。

接獲陳情的新北市議員李坤城表示，目前大概有11位幼童受到不適當的對待、管教，家長也調閱了監視器畫面，初步要求第一監視器畫面務必保留、第二涉及的托育人員立即停職、第三相關機關介入調查，目前社會局都有做到。

他指出，若後續經社會局調查後確定托嬰中心以及涉及人員違規，除了依法裁罰外，也希望社會局持續幫助家長進行求償。

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