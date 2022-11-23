女星大S（徐熙媛）與大陸富商汪小菲結束10年婚姻後，最近汪小菲在微博暴走發超過20則文，砲轟前妻大S及其家人小S、S媽，汪小菲媽媽張蘭也不斷在直播替兒子說話，逼得大S發聲明澄清；而張蘭今（23日）晚再度發聲，針對前媳婦大S聲明反擊，更強調「希望事情如聲明所說，到此為止」。

汪小菲因不滿大S因他未付贍養費問題鬧上法院一事曝光，日前在微博連發10多篇文章砲轟徐家，今（23）日中午突改口求和，但又刪文，而汪小菲媽媽張蘭則透過直播替兒子說話，還脫口懷疑大S早就出軌；大S面對前夫家各種抹黑，直接在臉書發出6點聲明澄清，否認吸毒和出軌，還喊話「勿殃及無辜」。

而今晚張蘭突然在微博發聲明，表示自己作為汪小菲的母親，代表小菲針對大S稍早聲明做回應，提出10點反擊，光是針對不會口出惡言一事，直接挑明「那麼先前的諸多威脅、惡毒、涉及恐嚇的苛言酷語，我願意相信不是您的本意，或只是在精神狀況有問題時所為」，間接透露有外界沒看到的真相。

張蘭對大S聲明做出回應。（圖／摘自張蘭俏江南創始人微博）

不過，聲明中最後一點講到，「我誠摯地領受，也希望如您所說，彼此保證不口出惡言，不以非法行為直接間接打擊對方。對帶給社會的負能量，以及有形無形的散布影響，我也同感歉意」；另外張蘭也說這是她站在母親角度，了解汪小菲的委屈不得不代他說，更指出大S打電話給她還稱呼她媽，「我真的擔待不起」，更希望一切真的到此為止。

張蘭對大S聲明做出回應，提出大S若希望她不要插手，就也請大S身邊人一樣不插手。（圖／摘自張蘭俏江南創始人微博）