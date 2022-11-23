港股上市的大陸品牌手機業者小米集團，23日晚間公布截至9月底的第三季業績。按非國際財務報告準則，該季度經調整淨利潤為人民幣（下同）21.17億元，年減達59.09％，但優於市場預期。每股基本虧損0.06元。

截至23日港股收盤，小米收報9.8港幣，跌0.71％，今年小米股價累計下挫47.3％。

香港信報報導，截至9月底為止的2022年前三季，按非國際財務報告準則，小米經調整淨利潤70.57億元，年減59.83％；股東應占虧損為6.77億元，去年同期股東應占盈利為168.54億元。

第三季小米營收為704.74億元，年減9.72％。其中智慧手機部分收入425.14億元，年減11.1％，主要是由於智慧手機出貨量及ASP均有所下降。智慧手機出貨量4,020萬支，年減8.4％。智慧手機的ASP減少3％，至每支1,058.2元。

今年第三季，小米IoT與生活消費產品部分的收入為190.59億元，年減8.97％，因全球宏觀經濟環境的影響下，若干IoT產品的需求減弱，導致境外市場銷售額減少，部分被小米中國區市場的智慧大家電品類營收增加所抵消。

本季內，小米的智慧大家電品類營收保持強勁發展，收入增長逾70％。智慧電視及筆記型電腦的收入減少18.5％至58億元，主要由於核心零部件價格下降，導致智慧電視的ASP下降。

小米第三季互聯網服務收入為70.67億元，年減3.7％，主因為金融科技及廣告業務收入減少，惟部分被電視增值服務收入增加所抵消。雖然大陸預裝廣告收入繼續受到智慧手機出貨量下降的影響，但境外廣告收入仍保持穩健增長。今年9月，MIUI月活躍用戶按年增16.1％至5.64億。