有YouTube頻道使用遊戲畫面當作直播賽事，騙倒數百萬人。(圖／YouTube Renne Sousa)

2022卡達世界盃足球賽如火如荼進行中，不少人都試圖尋找免費資源觀賽，就有YouTube頻道提供免費直播，前後吸引超過300萬人觀看，卻沒人發現直播內容卻是遊戲畫面，遭網友嘲諷「一日球迷」。

YouTube頻道「Renne Sousa」日前直播開幕戰卡達對決厄瓜多，吸引大量網友入內觀看，瞬間最高觀看人數甚至達到3.6萬人，前後累計觀看人數超過300萬次，訂閱也爆衝至20萬，在每次精彩的攻防戰中都有網友興奮叫好，進球畫面更是大量洗頻，卻沒人發現直播竟然是假的。

截至目前，該頻道仍持續直播世足賽，但疑似被發現造假，觀看人數已驟降至百人。(圖／YouTube)

抖音頻道「9amuli」對此相當傻眼，將這段畫面錄下來，表示直播內容根本是足球遊戲《eFootball》的畫面，但因畫質不佳，加上遊戲比分被網頁比分直播擋住，導致前後觀看的300萬人，竟無一人發現異狀，讓9amuli也忍不住笑出聲，網友們也嘲諷：「丟臉的一日球迷」、「一日球迷連比賽是真是假都分不出來了？」、「這遊戲要紅了吧XD」、「我有進去看一分鐘，但覺得怪怪的就離開了」。

截至目前為止，該YouTube頻道依舊在進行「直播」，但疑似因為已經被發現是假直播，索性「不演了」，不做任何偽裝，大刺刺使用遊戲畫面繼續播放，但觀看人數已降至百人。