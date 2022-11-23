烏克蘭南部作戰司令部新聞發言人胡梅紐克 (Nataliia Humeniuk) 表示，突擊隊已登陸第聶伯河出海口的金本沙嘴(Kinburn Spit)沙洲，目前奪回戰正在進行中。

戰區(The Drive：The Warzone)報導，胡梅紐克說：「收復行動仍在繼續，我們將繼續與敵人作戰。我們必須意識到，過早的說明戰報，敵人從那裡太早離開，都可能會對尼古拉耶夫造成重大傷害。」

早在上星期，就已有消息傳出，烏克蘭突擊隊利用快艇搶灘金本沙嘴，但是官方曾經一度否認此事，直到昨天才正式承認金本沙嘴的軍事行動。金本沙嘴位在聶伯河出海口，在行政區畫分上屬於尼古拉耶夫州，但是地理位置上，與赫爾松州東部相連。

Some people ⬇️ question, the use of 🇺🇦 forces liberating the Kinburn Spit peninsula. Well this is a little 🧵 explaining why this would be good for 🇺🇦 and why they might be doing it right now and what the risks are. (Landings there are still unconfirmed)https://t.co/JyPVf5pM3D pic.twitter.com/tz4EdX9HIW — NLwartracker (@NLwartracker) November 14, 2022

從戰略角度來看，金本沙嘴扼著尼古拉耶夫主要港口，比如它距離奧恰科夫港口(Ochakiv)僅3公里，奧恰科夫是黑海最東端的港口，仍由烏克蘭控制。在俄羅斯佔領金本沙嘴時期，經常從當地砲擊尼古拉耶夫州南部的各城市。

戰爭研究所表示，烏克蘭控制金本沙嘴後，能夠減輕俄羅斯對烏克蘭控制區域的打擊。另外，如果烏克蘭在此處取得重大進展，那麼部隊有可能前往赫爾松其他地方，或是克里米亞。

不過，沙洲無險可守，烏克蘭突擊隊也可能受到俄羅斯的砲火攻擊。關於這一點，胡梅紐克說：「惡劣的天氣正在幫助烏克蘭。大海幫助了我們，使敵人無法在那裡立足。」

米科利亞夫州州長維塔利•金 (Vitaliy Kim) 說，沙嘴上還有3個定居點有待攻克。