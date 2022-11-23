電源供應器業者偉訓表示，電競產品庫存消化進度已見曙光，偉訓第四季營收可望優於第三季，加上訂單能見度已經達到明年第一季，也讓偉訓樂觀看待明年第一季營運有機會持穩，而資料中心用機櫃也已獲兩大雲端大廠認證，成為帶動營收成長的重要動能，後市可望逐漸回溫。

偉訓在法說會中表示，第三季營收為15.25億元，年減19％，不過在毛利率達21.7％、創下今年單季最高並超過去年同期水準下，第三季稅後純益為1億元、年增30％，EPS為0.89元，累積前三季營收為47.35億元、年減27.35％，稅後純益2.79億元、年增14.26％，EPS為2.48元。

偉訓主力是電競產品用電源，讓偉訓早於電源同業進入庫存調整，不過也因此讓偉訓比同業早見到庫存調整結束的曙光，偉訓表示，第四季營收可望優於第三季，毛利率也有機會優於去年同期水準，另外，電競市況已開始好轉，訂單能見度可望達明年第一季，明年電競產品可望回到雙位數成長的軌道。

展望明年電競相關電源的需求，偉訓表示，電源事業已推出相對應NVIDIA RTX 40系列顯卡的電源，此外，明年也將針對諧振電源架構進行多項發明專利申請，這項技術能提高電源效率與降低紋波，將應用在高階產品，而電競的自有品牌COUGAR除了推出滿足市場需求的新產品，也持續拓展海外市場，歐洲及北美第四季皆有新進合作代理商。

而偉訓的伺服器機櫃也傳出捷報，偉訓表示，已取得北美、歐洲兩家雲端大廠認證，明年訂單可望維持成長，偉訓看好雲端大廠對伺服器長線需求不墜，以及服務雲端大廠資料中心需求的台灣伺服器業者，產能已有不少從中國轉移回台，都會帶動偉訓在台灣的伺服器機櫃需求，偉訓將持續擴大產能，目前機櫃第二條產線已經建置完成，可望帶動未來營收成長。