大陸《河南商報》頂端新聞報導，河南省鄭州市政府新聞發布廳11月23日晚召開鄭州市新冠肺炎疫情防控第35場（2022年第10場）新聞發布會。鄭州啟動為期5天攻堅戰，市民非必要不外出。

鄭州市委宣傳部副部長石大東會上表示，為深入貫徹落實中央政治局常委會會議精神，堅持人民至上、生命至上，堅持外防輸入、內防反彈，堅持動態清零不動搖，根據《新型冠狀病毒肺炎防控方案 (第九版)》、《關於進一步優化新冠肺炎疫情防控措施科學精準做好防控工作的通知》（聯防聯控機制綜發[2022]101號）規定，結合鄭州疫情防控形勢，鄭州市將在11月25日零時到11月29日24時，用5天時間打一場疫情防控殲滅戰。

這5天，在鄭州主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測，用5天時間打一場「拔點清面」的攻堅戰。

石大東稱，在這5天裡，希望廣大市民遵守疫情防控要求，高風險社區單元居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。