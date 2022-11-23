2023年全球經濟趨勢普遍下滑，台灣近期又有股災、升息和通膨的三重影響，對此命理師沈嶸表示，2023年對台灣人民而言，將會是一段艱辛的時期，會有一場苦日子要熬。但她預測明年秋天會開始反轉，因為台灣的半導體產業穩居全球指標產業，所以各國會更加重視台灣，連帶帶動台灣整體經濟上揚。

針對房市部分，目前預售屋和中古屋都在進行盤整，沈嶸預測將在量縮之後，明年的Q1與Q2價格會逐漸下滑。雖然如此，但她說，一般民眾要買房仍是相當困難，因為台海局勢在G20後明顯好轉，再加上台灣普遍以中小企業居多，整體財力受到支撐，所以即使房價下修，還是有很多有錢人搶房。

而由沈嶸發起的「每月捐十萬，持續二十年」公益計畫，目前捐款已累計達380萬元，持續朝向總目標「2400萬元（回饋台灣二十年）」邁進。沈嶸捐本月贈「財團法人人本教育文教基金會」，資助「集力計畫」，並加碼贈送「魔法洗衣精100瓶」、「魔法面膜100盒」、「魔法口罩100片」、「塔羅占卜優惠券50張」和「沈嶸老師書籍50本」；另外，再捐贈「魔法洗衣精150瓶」、「魔法洗碗精150瓶」、「魔法口罩900片」、「塔羅占卜優惠券300張」和「沈嶸老師書籍300本」共300份魔法禮物，贊助「財團法人創世社會福利基金會」在花博公園圓山園區的現場義賣活動，總物資捐贈累計14565份，公益腳步持續擴大推進中。