美國紐約州長霍赫爾（Kathy Hochul）在22日簽署一項為期二年暫停加密幣營運商挖礦新法令並立即生效，她強調這是為保護環境而必須要的限制，為全美首個州立法禁止挖礦。

新法將防止不使用公共電網的礦商恢復使用石化燃料發電廠。至於連接使用公共電網的礦商仍合法。採用工作量證明機制的礦商必須百分百使用再生能源，否則不准擴大營運規模或更新許可證。新礦商不准營運。

部份礦商為取得低成本電力而不使用公共電網，並重新啟用已關閉的石化燃料發電廠，像礦商Greenidge在紐約州五指湖的電廠就是一例。

但新法未立即影響該電廠運作。因為紐約州6月否決Greenidge更新其空氣品質許可證後，後者提出上訴並讓其電廠繼續運作直到訴訟程序完成為止。

環保團體反對挖礦，因為其消耗大量能而影響環境。紐約州議會6月通過暫停挖礦法案後，包括礦商等多個工商團體遊說霍赫爾否決該案，指其影響紐約州工業發展和電廠工作人員生計，但霍赫爾不為所動。

她表示礦商要挖礦，選址仍要臨近像水力發電廠等再生能源的發電設施。她承認為社區創造經濟機會的重要性不再是最優先，其將確保紐約繼續成為金融創新的中心同時，會不斷採取各重要手段，把保護環境列為優先任務。

但商界對此持反對態度。紐約州商業委員會總裁穆里根（Heather Briccetti Mulligan）批評州政府不應限制任何企業或產業的發展。

推動區塊鏈和加密幣的數位商會（Chamber of Digital Commerce）對新法表示失望，預計許多礦商會因此遷往其他州以繼續營運，抨擊紐約州沒有其他產業被同樣限制採用特定能源，認為這開了危險先例去決定誰能不能使用電力。