新竹縣湖口鄉縣議員候選人陳德木今年6月下旬，透過歌唱班成員王女等人協助蒐集可行賄名單，在9月期間以每票1000元對價買票，11日遭羈押禁見，23日新竹地檢署偵查終結，對陳德木及其粉紅買票團依法提起公訴。另23日新竹地檢署同步執行新竹市香山區林姓里長候選人及新竹縣關西鎮第2選區呂姓代表候選人涉嫌現金買票案，經訊問後，林姓里長候選人罪嫌重大向法院聲請羈押禁見獲准，呂姓鎮代候選人認其涉投票行賄罪嫌，以5萬元交保。

湖口鄉議員候選人陳德木為尋求勝選，在今年6月下旬，透過歌唱班成員王女為其在所居住之湖口某社區抄錄可供行賄的住戶名單，王女另請住戶饒女協助抄錄，嗣王女將名單彙整交給陳德木確認後，再推由王女、饒女，另透過住戶吳女的幫助，於9月上旬，以每票1000元對價，向名單上的社區住戶現金買票。

新竹查賄團隊接獲情資後，在11月10日先後執行2波搜索，因陳德木與王女罪嫌重大，11日聲請羈押禁見獲准，全案23日偵查終結，新竹地檢署認陳德木、王女、饒女均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1 項之投票交付賄賂、刑法第143條第1項投票收受賄賂等罪嫌、吳女涉犯幫助投票交付賄賂、投票受賄等罪嫌，依法提起公訴。

受賄者8人則因犯罪後坦承犯行，並自願提出受賄款項，態度良好等情事，予以職權不起訴處分。此案為新竹地檢署本次查賄所起訴的第3件從選民至樁腳，再至候選人端的結構性現金買票案。

此外，新竹市香山區林姓里長候選人本月中旬，依情誼而向選民以每票1000元至2500元不等之對價現金買票，新竹查賄團隊23日持法院的搜索票搜索2 處，同步傳喚涉案者15人，經檢察官訊問後，認其涉犯投票交付賄賂罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

23日新竹查賄團隊同時偵辦新竹縣關西鎮呂姓鎮民代表候選人涉嫌現金買票，持搜索票搜索1處，並同步傳喚涉案者4人，檢察官訊問後，認其涉有投票行賄罪嫌，惟無羈押之必要，予以5萬元交保。