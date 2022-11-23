歌手法蘭為《親愛的房客》製作配樂首度入圍金馬獎，並成功拿下第57屆金馬獎「最佳原創電影音樂獎」，不過她卻從未拿過金音和金曲獎，她曾有過「我不唱歌是不是比較好？」的想法，不過她深知自己喜歡唱歌，再仔細回想創作為電影、電視劇製作過程時的心理狀態，才赫然發現自己過去寫歌時的盲點，此次她帶著首張創作大碟《逞強的溫柔Soft on You》回歸，穿上GUCCI與本報讀者分享創作過程。

法蘭欣賞的女神們自帶自信美之餘，也帶有中性氣質，她近期也十分著迷如墊肩西裝、領結、領帶等，過去大多視為男性單品的服裝、配件，Gucci白色翻領夾克11萬9200元、黑色天鵝絨背心33700元、藍色襯衫2萬5500元、白色長褲4萬2000元、 Attache 中型琥珀色肩背提包 $106,900元。（攝影／JOJ PHOTO、服裝／GUCCI）

「我一直想當個旅人、旁觀的第三者，但回過頭看自己的創作時，才發現其實我透露了自己的內心。」不論是之前為《華燈初上》創作的插曲〈摔碎〉，或是為《親愛的房客》、《他們在畢業的前一天爆炸2》和電影版《鬥魚》製作配樂時都是如此，她以為自己是在為了劇中角色的經歷、故事橋段而感到憤怒、悲傷，但後來回顧才發現這些情緒僅是透過創作的手段，反映著自己內心，「後來我回頭看以前為自己寫的歌，才發現我一直在躲躲藏藏，但我把不想讓別人正面看到的脆弱都放進配樂裡。」語畢她隨即笑道：「這故事告訴我們絕對要把自己的脆弱寫進音樂裡，這樣你才會得金馬獎。」。

經過對於自己創作時的省思，過去逞強因此害怕，甚至有些抗拒在個人創作中表露自我的法蘭，在新專輯當中剖析自己，以音樂傳達感受，在10首歌曲當中有高昂、也有失落，看似淡漠卻又句句透露著脆弱，誠如這張專輯名稱《逞強的溫柔Soft on You》，每首歌都是屬於法蘭逞強的氣質，但這次法蘭不再僅僅當個旁觀者，而是運用她空靈的嗓音述說著悲歡離合的情緒，挖掘內心，傳達心中所想。

被許多樂迷視為女神的她，也透露了自己心目中的時尚女神，如Björk、蒂妲絲雲頓(Tilda Swinton)、聖玟森(st. vincent)等人，「其實我欣賞的就是一種自信的女性美。」她舉搖滾女王聖玟森為例，「她不論是穿『很女性』的裝扮，例如高衩泳褲搭配馬甲，或是比較強勢風格的皮衣，那種美跟你的性向、服裝並沒有完全相關。」主要是透過服裝強化個人氣場、特質，而這些三位女神們遊走於男女性別間的中性氣質，讓她覺得十分迷人。

GUCCI BAMBOO 1947銀色迷你包，10萬2800元。（GUCCI提供）

GUCCI Diana 白色小型手提包，12萬9300元。（GUCCI提供）

GUCCI Flora 18K 金耳環，18萬9200元。（GUCCI提供）

GUCCI Flora 18K 金項鍊,，30萬8300元。（GUCCI提供）

而她也順道透露自己近期十分欣賞「領結」這個單品，「它（領結）以往是男生的東西，但其實它用在女生身上就帶有一點中性意味、淘氣，但還是很美。」而領帶也是他十分喜歡配戴的單品，就連拍攝時的私服中也有從爸爸衣櫃借來的領帶作為穿搭亮點，而他近期喜愛的中性風格時尚，也正是GUCCI現任創意總監Alessandro Michele於任內強調的性別流動帶來的魅力。

最後在訪問尾聲，法蘭也為此次進棚的第一套條紋連衣裙想了一首主題曲，雖然該件單品在顏色、材質上給人復古典雅的第一印象，然而仔細觀察它的廓形卻十分時髦，因此她表示「如果要幫他製作配樂的話，我應該會取名為「時空旅人」，應該會有一點Tri-Hop曲風，帶點 Tricky（詭計樂團）的感覺。」