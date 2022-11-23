現代人長時間久坐，難免都會有腰酸背痛的毛病。外科醫師陳榮堅表示，曾有一名男性患者，長期覺得腰酸背痛，但多次按摩、推拿都沒有改善，就醫後大吃一驚，原來已經罹患胰臟癌第3期。

醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享病例，這名50多歲的患者，時常感到腰痠背痛，就算經過按摩、放鬆肌肉，甚至吃消炎止痛藥都沒有好轉，且時間久了，前腹部居然也產生不適感，患者只好到醫院求診。

陳榮堅替患者安排腹部超音波後，在胰臟附近發現3.5公分的腫瘤，確定罹患有「癌王」之稱的胰臟癌，且已經是第3期。陳榮堅指出，因腫瘤位置靠近後腹腔，較貼近神經，當癌細胞開始「侵犯」時，就會產生酸痛感，不過陳榮堅也強調，並非有痠痛症狀就是胰臟癌，若嘗試多種方式調養皆無改善，一定要盡速尋求專業的協助。

而過去陳榮堅也曾發文指出，胰臟癌又被稱作「癌中之王」，最讓人頭痛的就是沒有明確症狀，且致癌的基因點、細胞異常型態也時常不同，還會不斷變異，治療的模式不盡相同。若發現體重突然減輕、腹瀉、腹痛、莫名有黃疸，例如眼白變黃等症狀，建議可以尋求消化內科或外科醫師做評估與篩檢。

另外，陳榮堅也說，只要任何組織反覆發炎，就會增加癌變的機率，菸、酒皆會導致胰島細胞發炎，研究統計，長期飲酒又有胰臟慢性發炎的患者，其罹患胰臟癌的機率是一般人的7至10倍；而糖尿病、肥胖也會增加罹患胰臟癌的風險。

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