近日網路瘋傳一段抓姦片，而影片中的女主角被網友起底，是知名網紅Alva，外型美豔的她，平時也不吝於展現火辣身材，而她事後接受港媒訪問時，沒否認自己是片中女主角，只回應已經與丈夫分手了。

香港知名中式餐廳「六公館」老闆抓姦老婆的影片近日在網路瘋傳，只見他的另一半KOL Alva和疑似電訊公司高層躺在床上，兩人用被單蓋住臉部，期間三人對質異常冷靜，不過最勁爆的是，影片後段男方上前掀起被子，意外讓下身全裸的太太走光。

Alva發文表示和另一半已分手。(圖／取自Alva的IG)

Alva發澄清文。(圖／取自Alva的IG)

Alva表示男方只想報復。(圖／取自Alva的IG)

而事後Alva也在IG限動發文，坦言10月16日之前就和老公分開了，並談了3條件，第一是兩人是真真正正分手了，第二則是要給她1至2個月時間搬家，這段時間不要聯繫或找上門，第三就是她不希望做到突然換鎖讓對方找不到。

她也表示是男方想來求復合，趁機拍影片裝成受害者，她鄭重澄清自己已單身，「不要支持網路暴力，不要用盡全力傷害一個你不認識的人、不了解的事」，她透露自己提過無數次分手，但對方只想摧毀式和報復式的結果。

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