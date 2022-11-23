照樣造句是不少人童年都會做到的作業。一名網友分享，朋友的姪子日前做作業時，有一個題目是「只有…沒有…」，沒想到孩子竟直接搬出知名電信公司的廣告詞回答，結果老師還真的打勾給過。許多人看了之後則紛紛笑說，難道老師也是用戶？

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，朋友的侄子廣告台詞背很熟，笑說「孩子真的是創意無限」。仔細一看附圖，原來孩子回答照樣造句題目「只有…沒有…」時，寫下知名廣告詞「只有遠傳，沒有距離」，老師看了之後也決定給一個大大的紅勾勾。

孩子造句時照搬廣告8字回答，結果老師打勾給過。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

對此，許多人紛紛回應，「哪個老師打勾的，也很搞笑」、「老師應該是用戶喔」、「老師給過」、「可是我覺得很有距離」、「電信公司感謝您」、「老師在打勾時，應該也笑到翻了」、「榮譽員工！」。

有網友也分享類似案例，表示女兒的同學在照樣造句「既然…我就…」的題目時，同樣以經典動畫《精靈寶可夢》中反派火箭隊的登場台詞造句，「既然你誠心誠意的發問了，我就大發慈悲的告訴你」，讓不少人笑翻。