大陸「國防部發布」微信公號消息，第九屆東協防長擴大會23日在柬埔寨暹粒舉行，中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席並發言。強調中國軍隊是和平之師，願同各國軍隊一道，繼續為世界和平貢獻力量。

魏鳳和說，中國剛剛召開中共二十大，擘畫了全面建成社會主義現代化強國的宏偉藍圖。在以習近平同志為核心的黨中央領導下，中國將奮力推進中國式現代化，中華民族偉大復興的目標一定能實現。

當前，世界和平與發展面臨重大挑戰，構建人類命運共同體是正確選擇和前途所在，各國要團結不要分裂、要公道不要霸道、要開放不要封閉、要互利不要自利，共同塑造和維護兼顧各方訴求、符合各方利益的區域秩序。

魏鳳和表示，中國始終致力於為世界增加穩定性、提供正能量。中國的和平發展必將為全球共同發展提供新機遇，為維護世界和平穩定發揮建設性作用。中國軍隊是和平之師，願同各國軍隊一道，繼續為世界和平貢獻力量。

魏鳳和稱，中國不覬覦他國利益，但捍衛自身利益的決心意志堅如磐石，中國軍隊有信心、有能力戰勝一切來犯之敵。亞太地區安全形勢穩中有憂，各國防務部門應維護東協中心地位，踐行全球安全倡議，堅持聚焦務實合作，攜手築牢地區安全屏障。

會議討論通過了《東協防長擴大會關於增強團結合作，共建和諧安全的聯合宣言》。 會議期間，魏鳳和分別會見美國、越南、寮國、澳洲、紐西蘭、韓國等國國防部長。和俄羅斯國防部副部長，就加強兩軍合作及共同關心問題交換意見。