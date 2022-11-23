日本2：1逆轉勝德國！台灣運彩官網又當機了 22:592022/11/23 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本下半場逆轉勝，2：1擊敗德國。（圖／路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣運彩官網當機。（圖／翻攝運彩官網） 世足賽被稱為「死亡之組」的E組，上半場由德國隊先破蛋以1：0領先日本，殊不知日本隊下半場連得2分反超，最終以2：1逆轉擊敗德國隊。而同一時間，台灣運動彩券官網出現當機，網站無法登入。 阿根廷爆冷輸球！他運彩押沙國贏 爽抱走44萬獎金 世足熱戰 台灣運彩力挺台灣足球 中華電：世足賽總收視人次將破2,500萬 #世足 #運彩 #運動彩券 #日本 #德國 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 德國對決日本「死亡之組」！運彩賠率、投注眉角曝光 20:502022/11/23 財經 搶世足熱商機！高雄福華穿足球裝餐飲打85折 19:002022/11/23 生活 全民瘋世足 愛爾達訂閱、廣告超越東京奧運 19:322022/11/23 財經 2022世足冠軍？AI預測這國機率最大 排行榜曝光 15:002022/11/23 科技 死亡之組登場 德日首戰就強碰 04:102022/11/23 運動天地 瘋世足 電信、飯店業搶商機 04:102022/11/23 財經焦點 瘋世足大啖電商美食 蝦皮購物祭獨家零食組合 PChome 24h滿額免費看世足 09:172022/11/23 生活 瘋世足大啖電商美食 Yahoo奇摩祭優惠 樂天市場滿額免運 09:052022/11/23 生活 瘋世足大啖電商美食 momo購物網「瘋世足x喀美食」 滷味、炸物通通3折起 09:182022/11/23 生活 德國經長：重新評估中德經濟關係 將限制德企對中投資擔保 11:312022/11/23 國際 世足》日本替補連進兩球 2比1爆冷氣走德國 20:562022/11/23 體育 「足海冥燈」謝忻押梅西卻爆冷吞敗 曬3連槓紀錄：我再也不買了 17:182022/11/23 娛樂 京站周慶瘋世足享美食優惠 adidas應援球衣9折再享3800送400 19:152022/11/23 生活 世足》亞洲之光！沙國門神一戰成名 在聯賽竟只是替補 16:342022/11/23 體育 網球》納達爾也瘋世足 點名這幾隊有冠軍相 17:322022/11/23 體育 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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