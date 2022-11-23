台灣運彩官網當機。（圖／翻攝運彩官網）

世足賽被稱為「死亡之組」的E組，上半場由德國隊先破蛋以1：0領先日本，殊不知日本隊下半場連得2分反超，最終以2：1逆轉擊敗德國隊。而同一時間，台灣運動彩券官網出現當機，網站無法登入。