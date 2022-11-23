士林地檢署查察賄選23日指揮新北市蘆洲警分局、調查局新北調查處、移民署新北專勤隊等單位，傳喚通知新北市八里區某里長林姓女候選人、張姓共犯以及選民9人到案說明，依《刑法》意圖使特定人候選人當選未遂等罪，諭知林女5萬交保、其餘10人分別1萬元交保、請回。

士林地檢署表示，現任林姓里長透過張姓樁腳，陸續超過10名選民，進入同一住址當中，顯然與一般常情不符，檢方透過戶政系統查知，趕在投票選舉前約談到案，認為有違反意圖使人特定候選人當選犯罪嫌疑，但因尚未投票，屬於未遂犯。檢察官複訊後，諭知林女5萬元交保，擔任戶長的張姓樁腳1萬元交保，而遷戶口的選民9人分別1萬元交保、請回。

士檢籲請候選人絕不買票、絕不使用暴力或其他不正當手段競選，更請選民不要賣票，也希望民眾如有發現賄選等不法情事，能勇於檢舉，地檢署對於檢舉人身分絕對保密，請檢舉人放心。