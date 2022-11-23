新北市長選舉最後倒數，民進黨新北市長候選人林佳龍今（23日）緊咬「恩恩案」，重提30年前健康幼稚園火燒車事件攻擊國民黨候選人侯友宜，反遭網友撻伐，網友怒批「選舉選的這麼不要臉！」、「喪心病狂了！」、「難道忘了太魯閣事故的冤魂！」

有網友將林佳龍今受訪的新聞連結貼到PTT八卦版，報導中提及林佳龍表示，30年前健康幼稚園火燒車案發後，侯友宜要求相關單位負責、善後，而「恩恩案」卻無法給出真相，批侯雙重標準。

發文者留言說，健康幼兒園的那些孩子根本沒有時間，沒有選擇，林靖娟老師最後犧牲自己換得孩子們的生存。林佳龍選舉提健康幼兒園，是覺得在新北票很多嗎？該貼文引起網友熱議，一面倒痛批林不該為了選舉再揭瘡疤。

網友說，「怎會提這個真的無語，喪心病狂了！」「民進黨為了打選戰打到人心泯滅了！」實在是看不下去。

另外還有網友嘲諷說，難怪新北一直拿不回，這種噁心打法真的笑死。選舉選的這麼不要臉，真的很噁心！更有網友怒轟，當初太魯閣事故，造成多少的冤魂，最後拍拍屁股走人。「同樣姓林一位令人尊敬，一位真的令人唾棄！」