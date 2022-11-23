受惠台北市新案「昇陽麗方」完工交屋所貢獻，今年昇陽（3266）明顯大噴出，累計前三季合併營收23.55億元、合併稅後純益1.39億元、EPS 0.52元，相較於去年都同步大幅成長，賺贏去年全年的合併稅後純益0.41億元、EPS 0.25元；未來幾年手中擁有案量超過450億元，其中台北市中山區總銷22億元的「聚昇陽」，明年完工交屋後可望加入貢獻行列。

今天昇陽舉辦法說會，目前主要耕耘縣市，包括台北市、新北市、桃園。

其中預售中新案為桃園總銷15億元「麗昇陽」，去年底開始邊建邊售；成屋案為總銷22億元「昇陽麗方」，預售已衝出不錯的銷售成績，今年第二季起完工後，開始銷售餘屋，為今年業績主力。

另外中山區總銷22億元的「聚昇陽」，預計2023年5月可望完工交屋，目前已售八成，預計明年6月再針對未售餘屋再進行銷售。

市場預期，昇陽明年業績可望維持今年的水準。

昇陽表示，目前昇陽施工中、及待售案，總共有8筆，除「昇陽麗方」、「聚昇陽」外，還包括：總銷29億元「昇陽國詠」、18億元「麗昇陽」、63億元「昇陽國際ONE 360」、5億元「石牌路案」、14億元「昇陽逸居」、10億元「開封街案」，合計約有184億元，主要集中在台北市。

另外昇陽手中開發中的土地原料，共有六筆，包括重慶北路30億元、德行東路40億元、松仁路74億元、文山區光明戲院38億元、福林路22億元、永吉路66億元，合計約270億元。