民進黨台北市長候選人陳時中近日掃街時，頻頻遭遇民眾嗆聲，甚至出現一些民眾「比倒讚」，國民黨台北市議員徐巧芯認為，雖說如此，民進黨是在賭支持者的投票率，賭基本盤全部會去投票，甚至賭藍營的人沒有踴躍去投票。

徐巧芯今(23日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，陳時中掃街拜票時，比倒讚的人非常多，連阿姨、阿伯、工人朋友也一直比倒讚。不過，她認為，民進黨是在賭支持者的投票率，賭基本盤全部都去投票，甚至賭藍營的人沒有踴躍去投票。

徐巧芯接著指出，最近有一個阿姨去跟陳時中合照，然後比6號，那是市民朋友在用自己的方式，表達自己的感受；還有一個阿姨說，陳時中不是問討厭他的人在哪裡嗎？阿姨喊「在這裡」。徐巧芯說台北市民朋友表現出這種激烈的情緒，是少見的。

徐巧芯指出，如果反對陳時中的陣營，沒有出來好好投票，不要懷疑民進黨支持者投票的決心，他們也知道陳時中很被討厭，台北市議員邱威傑(呱吉)就說，陳時中背後所代表的英系，是最糟糕的，但他們還是要投給陳時中。

徐巧芯不禁呼籲，台北市的未來就決定在選民手上，建議中間選民投給國民黨候選人蔣萬安。