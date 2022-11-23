潤泰集團第二代接班，邁入第二部曲。繼集團總裁尹衍樑的公子尹崇堯，今年9月正式接掌南山人壽，穩坐董事長大位之後，一直未進入集團出任要職的「潤泰公主」、永安聯合會計師事務所會計師尹崇恩，今（23）日首度進入集團上市公司董事會，正式出任潤泰精密材料公司（8463）董事匯弘投資公司的法人代表，人事命令自23日正式生效。

今天潤泰材公告，董事匯弘投資公司的法人代表，由原本的潤弘精密工程公司董事陳志全，改派由集團總裁尹衍樑的掌上明珠尹崇恩接任。

潤泰材會計部協理吳博翀表示，此次董事匯弘投資公司調整法人代表由尹崇恩出任，主要是因為董事會要借重她多年來在會計、法律方面的專長和資歷，更為強化公司治理，以互補過去董事會成員所擅長的專業領域。

尹崇恩為尹衍樑的長女，大尹崇堯5歲，不但擁有清新甜美的外貌，在法律、會計等領域更相當專精，擁有政治大學會計碩士及法律研究所的學位。