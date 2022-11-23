當前大陸疫情持續升溫下，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部23日晚間舉行記者會表示，結合鄭州疫情防控形勢，該指揮部將於11月25日0時到11月29日24時，用5天時間對鄭州主城區（市內八區）進行流動性管理，每日進行核酸檢測。

大陸央視報導，作為本波疫情重災區之一，鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部表示，在這5天時間裡，高風險社區的居民足不出戶，其他區域居民非必要不外出。

大陸新冠疫情持續加劇，大陸衛健委23日上午公布，22日新增本土病例2,641例及本土無症狀感染26,242例，合計本土陽性28,883例，日增逾3％，創4月13日以來新高。其中，廣東降至8,811例，仍排首位，次位的重慶近7,000例，北京位列第三，有1,486例。

當前大陸「北上廣深」四個一線城市繼續收緊防疫措施，其中，深圳進入指定場所包括搭乘公共交通工具須持48小時陰性證明；上海也暫停舉辦2022中國汽車海外發展高峰論壇。