紐西蘭央行為了對抗頑強的通膨，23日例會意外升息3碼至4.25％，升幅創下史上最大，利率來到近14年新高。央行預期終端利率大幅上揚，在明年達到5.5％。

紐西蘭央行23日將官方現金利率大舉調升3碼至4.25％，此為紐國自1999年引進官方現金利率以來，升息幅度首次超過2碼，目前利率水準創下2009年初以來最高紀錄。

相較之下，紐西蘭央行先前五次例會皆升息2碼。儘管部分國家央行近來暗示將放緩升息步伐，紐西蘭央行擴大升息反應紐國通膨壓力山大。

此外，紐西蘭央行預測，升息週期的最終利率－終端利率（Terminal Rate），將在2023年觸及5.5％，遠遠高於8月預估的4.1％，亦出乎市場意料。

紐西蘭央行總裁奧爾（Adrian Orr）在聲明指出，「委員咸認官方現金利率必須升抵更高水準，且時間比先前預估來得更早，確保通膨在中期回到1％至3％的目標區間。」

奧爾強調，紐國的核心通膨仍然太高，就業已超過最大可承受的水準，而且短期通膨預期呈現上升趨勢。

紐西蘭第三季通膨率達到7.2％，遠遠超出市場預期。在此同時，薪資亦加速成長，繼第二季年增3.4％後，第三季擴大至年增3.8％。

值得一提的是，紐西蘭央行在貨幣政策會議曾考慮升息4碼，並預期明年經濟將陷入衰退。央行示警經濟可能得經歷連續四季衰退，才能讓通膨受到控制。

澳洲與加拿大央行近幾個月皆放慢貨幣緊縮步伐，主要基於全球經濟加速放緩的警訊陸續浮現，而且兩國還擔心激進升息將進一步打擊房價。

然而即便紐國房價近來急速下跌，央行依然激進升息，鷹派論調令市場措手不及。根據紐西蘭房地產協會數據顯示，10月房價年減10.9％，創下30年最大跌幅，而且銷售活動驟降34.7％。