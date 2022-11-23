不少在地的台北人很喜歡北投的慢生活，不僅人口外移現象較緩，也吸引重視養生的高端準退休族群移居，像是座落溫泉路上新成屋「鄉林玉川」，已購客戶幾乎多是來自大安、信義區及中山區的兩岸企業主、醫療院所負責人，他們看上的是「鄉林玉川」擁有2000坪基地，但僅規畫38戶的頂級養生莊園住所。

鄉林集團董事長賴正鎰表示，「鄉林玉川」基地本來是監察院的招待會所，所以在規畫時就要求建築師要保留原生樹種，並透過多元造林或造景，像是五葉松、落羽松及鳳凰木等，以植栽景觀與綠美化來達到延伸視野，讓住戶彷彿置身大自然環境。

他還派人特地跑到南投縣信義鄉遍尋，買回10多棵樹幅優美的梅樹，並廣植楓香樹，與原有的九芎，高壯的櫸木相互襯托，在南、北2塊基地之間創造出一大片的林蔭大道，穿透樹梢的陽光，灑落步道，擁抱原始林木，大口深呼吸芬多精，清新健康。

為塑造出有如日本溫泉鄉的情境，戶外湯泉區圍著竹籬笆，周邊又大量種植竹林來塑造氛圍，種植竹林其實很有學問，要思考廣角與窄角的視覺感受後，以最能夠呈現竹幹型態的方式種植，不僅要表現出竹子的飄逸感，也創造出讓竹葉相互摩擦沙沙聲包圍的閒適空間，更有其隱密性，所以讓企業主更加喜歡買來當作私人招待會所或度假別墅，目前僅剩兩戶，也吸引多位回流進駐北士科的台商企業主來賞屋。

過去北投地區因就業機會少，距離市中心有段距離，咸少有外區人口移居，頂多就是假日到這邊休閒走走、泡個湯，但近年受惠於北士科開發計劃，預計導入科技園區3萬多名就業人口，讓北投房市挹注新買氣。