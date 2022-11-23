「咖啡界黑馬」-連鎖精品咖啡品牌「HWC黑沃咖啡」，今年歡慶6周年，不僅推出「Wine & Win花燦酒藏系列咖啡豆」，並邀請巴拿馬黑沃莊園主Graciano Cruz克魯茲，來台舉辦巡迴分享會，受到民眾熱情的歡迎，還有店家搶邀克魯茲簽名留念！

「Wine & Win花燦酒藏系列咖啡豆」，共有4種酒香風味，包括來自黑沃莊園的「雪莉Sherry」，以及「波特」、「花香檳」與「香橙蘭姆」，各有其獨特風味！

黑沃咖啡表示，即日起至12月底，單購1包可享9折優惠價，任選2包再享66折，歡迎前往全台黑沃咖啡門市試飲選購。

「HWC黑沃咖啡」在巴拿馬產區擁有一座黑沃莊園，而莊園主Graciano Cruz克魯茲，同時也是2017年「最佳巴拿馬 Best of Panama（簡稱BoP）」競賽中傳統日曬組的冠軍得主，今年同樣在競賽中獲得季軍。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，樂於挑戰、求新求變的克魯茲，今年11月推出「花燦酒藏系列咖啡豆-雪莉Sherry」，利用紅酒浸漬處理法與特殊發酵製程，不僅使咖啡散發迷人的香水芬芳，口感上增添醇酒調性，還有爆炸性的熱帶水果風味，香氣餘韻悠長。

熱愛台灣且專業又具傳奇性的咖啡農克魯茲，因疫情攪局時隔3年終於來到台灣，並前往全台指定門市舉辦分享會，從基隆、台北，目前來到台中、彰化，最後將在高雄為這趟旅程劃下圓滿的句點。

值得一提的是，親和力十足的克魯茲，不僅樂於與民眾交流咖啡知識，更受到熱情歡迎，要求合照簽名的請託不絕於耳，更有不少店家邀請克魯茲在店內招牌和馬克杯上簽名，或準備當地名產送給遠道而來的貴賓當伴手禮，讓他備感溫馨。