九合一選舉投票日將在本周六（26日）舉行，前民進黨立委郭正亮指出，對比2018年，今年選戰有兩個大變數︰投票人口明顯減少，也就是客觀數字的減少；另外，政黨盤都縮小，中間選民大量增加。

郭正亮23日在網路節目《下班瀚你聊》中表示，民進黨把雲、彰、投都列為激戰區，這實在是太樂觀了。他認為、今年選戰有兩個大變數，如果對比2018年，第一個就是投票人口明顯減少，也就是客觀數字的減少，比如台北市就少掉13萬人，因為被除籍，如果13萬人裡面除籍是多數，那藍的基本盤會減少。

郭正亮接著表示，第二個變數，就是政黨盤都縮小，中間選民大量增加，選舉大概是由三大因素構成︰政黨盤、候選人、執政的利弊。如今台北市政黨盤在下降，所以無黨籍候選人黃珊珊才能夠撐住，黃珊珊完全沒有民進黨加持，這跟柯文哲2014年、2018年不一樣。

郭正亮指出，中間選民就是年輕人跟婦女，尤其是40歲以下的，因為投票紀錄比較少，所以政黨的黏著就沒那麼重，而年紀越大，政黨黏著就越重。