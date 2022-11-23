智慧機庫存調整露曙光，催熱半導體供應鏈投資氣氛，瑞銀證券估計，大陸智慧機於雙11購物節促銷出貨量約年減5％～10％，第四季需求趨穩定，狀況優於上半年，研判成品與關鍵零組件通路庫存持續下降，最快第一季就有望重新拉貨，有利Android智慧機與半導體供應鏈。

法人說明，包含半導體在內的智慧機相關供應鏈，年初就有砍單傳聞，是本波消費型電子產品終端需求最先進入修正族群，隨外資開始看到庫存水位降低跡象，對回補潮即將來臨的預期加持半導體相關供應鏈，瑞銀、海通國際證券等均看好聯發科，外資共識度高，另外，像是台積電、日月光投控、聯詠、聯電、穩懋、宏捷科等，都是智慧機主要半導體供應鏈。

瑞銀證券亞太區半導體分析師林莉鈞表示，整體大陸智慧機在雙11銷售量雖可能年減5％～10％，但相比起上半年的衰退14.1％，確實有愈來愈趨於穩定的跡象。瑞銀實證研究室（UBS Evidence Lab）調查結果亦顯示，全球智慧機明年將重新迎來增長，且年成長態勢會延續到2024年，有趣的是，成長主力動能將來自Android陣營，尤其是大陸智慧機OEM廠的帶動，力道甚至將強過iPhone，與市場所想「零組件、半導體供應鏈只能靠蘋果」有所不同。

瑞銀是外資圈中較早預測大陸智慧機庫存將於下半年大致去化完成的代表，其最新產業調查發現，經過雙11的促銷活動後，大陸智慧機OEM廠的成品庫存正在有效下降，至明年第一季時，庫存水位可能會降到正常或是極低水準。

儘管智慧機廠商目前專注降低庫存，對拉貨態度尚保守，但若庫存加速去化，瑞銀估計，大陸智慧機廠商補庫存可能領先半導體出貨穩定，最快明年第一季末、第二季將浮現穩定的回補庫存需求。