印度拉賈斯坦邦一處森林驚傳謀殺案，一對偷情男女為避開人群，躲進森林裡大膽打野戰，突然天外飛來50條強力膠朝他們身上淋，隨後疑似遭人刺殺，警方發現時兩人呈現交合姿勢，死狀相當悽慘。

綜合外媒報導，拉賈斯坦邦城市烏代浦 (Udaipur)的警方18日在偏遠山區發現一對已陳屍3天的情侶，全身赤裸、緊密連結，據身分鑑定證實兩人分別是30歲男教師米娜(Rahul Meena)，以及28歲女子昆瓦爾(Sonu Kunwar)，雙方各自有家庭。戀情之所以曝光，是因為主嫌庫馬爾過去8年來一直定居在這座山林，本身是一名密宗，平時為人們製作護身符，剛好這裡也是兩位死者生前的「秘密基地」，便將實情說了出去。

此後，男教師不滿妻子得知不倫戀，反過來威脅密宗誹謗，他害怕多年來建立的聲望受損，才萌生殺人念頭。

據悉，當天密宗主動提議米娜和昆瓦爾前往該地，並要求當場做愛給他看，隨後將買來的50條強力膠淋在兩人下體，看著他們死命掙扎想要逃跑，兇嫌最後拿刀朝他們喉嚨猛刺，然後逃離現場；目前人已遭到逮捕，並認了相當後悔做出錯誤行為。