世足賽開踢三天，阿根廷、德國兩大勁旅在小組賽雙雙爆冷輸球，資深記者、籃球球評李亦伸日前在臉書發文談及世界盃，紛紛點名具有冠軍相的球隊，沒想到被他點名到的阿根廷、德國都輸球，引起網友討論，擔憂「森巴軍團」巴西能否擺脫糗爺魔咒。

李亦伸21日在臉書發文，表示「最多球迷預測阿根廷奪冠，德國永遠是前三奪冠熱門，我喜歡巴西，20年一個輪迴，巴西有這樣的實力、天賦、球星、歷史把大力神杯帶回南美」。對比這兩天小組賽結果，阿根廷、德國都是上半場領先，下半場在短時間內被逆轉，最終1:2爆冷落敗。

驚人巧合讓不少PTT網友直呼，「連足球也能糗，厲害」、「東方神秘力量」、「謝謝糗爺賜我吃穿...感恩糗爺，讚嘆糗爺」、「巴西慘了」、「巴西瑟瑟發抖」、「該壓身家在巴西對立面了」、「謝謝糗爺，下注塞爾維亞了」、「西班牙穩了，沒提到，恭喜西班牙」。

世界盃奪冠次數最多的巴西，將於台灣時間25日凌晨首度亮相進行小組賽，賽事對手是塞爾維亞。