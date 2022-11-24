李秉鴻接任母校台灣師大教練UBA初登場。（大專體總提供）

上季UBA公開男一級第5台灣師大，在111學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第一階段預賽首戰，在大三前鋒林信寬三分球6投中4拿21分、12籃板，以及大四中鋒張兆辰16分、10籃板，搭配許敬恩16分、王家昌11分幫助下，81比68擊敗僑光科大，也是繼上季預賽82比71後，跨季對戰2連勝，送給台師大新科菜鳥教練李秉鴻執教生涯第一勝。

進入UBA 3年來跟了3名教練的林信寬說，大一教練王智群、大二教練張容軒，本季新教練李秉鴻，3人帶兵各有不同風格，新教練李秉鴻較重防守、暑假他從中華隊集訓回來有些適應不良，還被教練罵防守欠佳，UBA新球季首戰雖貢獻「雙十」數據，但進攻仍太急、失誤也不少，需再調整。

林信寬補充，本季團隊目標不變，就是晉級4強，力拚重返台北小巨蛋，他並說，自己高中時期在HBL高中籃球聯賽披東山高中戰袍，於106學年高一、108學年高三，都在台北小巨蛋拿第4，但進入大學後2年未再攻蛋，很「懷念」小巨蛋的籃框，因而本季勢在必得。

李秉鴻出身HBL台南新榮高中，94、95學年他高一、高二，新榮各獲冠、亞軍，他未報進12人正選，96學年高三終於首披戰袍，該記第3作收，畢業後進台師大，97至99學年3連霸，終嘗冠軍及連霸滋味，大四則掉第4，畢業後他轉戰SBL九太等隊，也打過夢想家，上季首披T1台中太陽戰袍，打一季就決定退休。

李秉鴻說，離開台師大超過10年，打球也面臨瓶頸，正好母校缺教練，就毅然接兵符，而自己是不折不扣的「菜鳥教練」，過去最高教練資歷是在夏令營帶過隊，他認為球員、教練大不同，球員只管自己、教練得管理整個團隊，但謝謝球員幫他打下UBA帶兵第1勝，本季目標就是4強。