大陸浙江省寧波市一名女子因積欠網貸上千萬元，向寧波市某醫院提出精神病鑑定訴求。最初，醫院根據相關規定未受理。隨著案件審理推進，司法部門也為她提出精神病鑑定申請。醫院經過專業評估，最終確定她在借錢過程中不存在精神問題。

《極目新聞》報導，這名女子因熱衷消費，雖然家庭條件不錯，但由於花錢如流水，逐漸入不敷出，便開始找人借錢。在把身邊的人借了個遍後，她陷入了網貸，整天在各種平台上忙於拆東牆補西牆，欠款本息像滾雪球一樣越滾越大。

醫生透露，「這位女士來我們這里申請精神病鑒定時，她的欠債已經上千萬元。我們對她的情況進行了詳細調查，並結合一系列的專業評估，最終確定她在借錢過程中不存在精神問題。」據悉，希望通過精神病鑑定來回避法律問題的人並不在少數，還有一些受害者也經常誤把精神病鑑定當作自己的「後悔藥」。

實際上，消費是能成癮的，消費成癮時倒是需要看病，因為這時可能形成了購物依賴的強迫症，因此女子應該是在控制不住購物慾望時，就該去看醫生，以確定自己是不是病了，然而她在欠債上千萬元後，才去申請精神病鑑定，只能說為時已晚，對約束她的購物行為並無幫助，木已成舟，只是想以此賴債。

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