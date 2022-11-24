臺東縣政府主辦原住民族部落大學成果音樂會暨文化體驗市集，將於12/3日（星期六）下午3時在伊塔原旅-臺東縣原住民文化會館熱鬧登場，現場邀集部落大學特色課程體驗攤位，安排原民歌舞表演，縣長饒慶鈴邀約全國鄉親一起來深度體驗在地人文風情的音樂市集。

縣長饒慶鈴表示，臺東部落大學辦理21屆以來已有超過2萬人次結業，除了提供部落鄉親終身學習的機會，也讓原民文化延續傳承。今年共開設55班計83門課，共近1500位學員結業，比往年開設更多元的課程及服務，參與課程人數也比去年增加近2倍，學員來自台灣各地，分別有台中、台北、高雄、屏東、雲林及花蓮等縣市等，辦學精采豐富。

原民處指出，近年部落大學在提昇師資及教學品質上的努力受到肯定，除傳統產業課程之外，今年也輔導4班學員考取東海岸原住民精品咖啡認證班、微軟(MOS)國際證照及丙級美容技術士證照考試，未來也會多開設考照班。

當天活動將由部落大學師生帶來原民歌舞表演，展出5所分校師生精美成果手工藝品，從傳統弓箭、頭飾、刺繡、串珠、編織、陶藝等到生活實用的植物染創作等，呈現臺東縣原住民族部落大學培育文化傳承與文創人力的成果，帶動部落文化傳承、學習成長及觀光產業的永續發展。

今年各攤位規劃DIY體驗活動，體驗內容包括月桃葉編織杯墊及玫瑰花、原住民傳統弓射箭、陶藝手作體驗、製作毛球鑰匙圈、祝福手環編織、精油頭部療程、串珠體驗、製作植物拓印提袋及原民植物萬用膏等，內容多元豐富，讓對原住民族獨特手工藝品有興趣的與會嘉賓及民眾，能夠以實惠的體驗價，DIY動手體驗並完成屬於自己的原民風特色作品。

部落大學文化體驗活動已開放預約登記報名，體驗內容名額有限，民眾可憑證件兌換面額200元嗨藝劵，每場次限量發放500份，送完為止。歡迎有興趣的民眾，關注「臺東縣原住民族部落大學」臉書粉絲專頁了解相關活動資訊。

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