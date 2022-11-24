南韓大廠三星7月搶先全球量產3奈米製程晶片，但卻傳出良率不超過20%，三星因此與美國公司Silicon Frontline Technology擴大合作，設法提高先進製程的良率。韓國經濟新聞引述消息人士說法指出，三星將為輝達、高通、百度等公司代工3奈米晶片。外媒Wccftech則報導，因台積電3奈米製程延後，高通下一代產品Snapdragon 8 Gen 3可能重回三星懷抱。

韓媒指出，三星正在與5~6家IC設計客戶共同開發先進晶片，最早將於2024年大量供應。消息人士透露，三星將使用其3奈米技術為輝達代工繪圖處理器（GPU）、為IBM代工中央處理器 (CPU)，以及為高通代工智慧手機應用處理器，還有為百度代工用於雲數據中心的人工智慧晶片。

消息人士進一步表示，這些客戶考慮到三星擁有3奈米技術，加上分散供應源的需要，因此決定委託三星代工。分析師表示，中美衝突加深，導致地緣政治風險不斷增加，也正促使IC設計大廠尋求多家供應商，有業者透露，部分企業開始減少跟台灣廠商往來，轉而在其他國家尋找其他供應商，例如三星。

市場觀察人士表示，三星希望利用其3 奈米技術，與台灣晶圓代工龍頭台積電一較高下。三星也計畫2025年讓2奈米GAA製程商業化，並在2030年成為全球最大晶圓代工廠。

此外，也傳出高通下一代產品Snapdragon 8 Gen 3，可能會因台積電3奈米製程延後，改由三星生產。