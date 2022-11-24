結核病為現今國人發生率最高的法定傳染病，新北市結核病發生率(每十萬人口)自2005年63.7下降至2021年26.4，降幅達58.5%，但每年仍有近1,000名新通報個案。結核病潛伏期長，初期症狀如咳嗽等相關症狀與感冒相似，民眾常因久咳不癒，至醫院檢查後才診斷為結核病。而結核病高風險族群為結核病個案接觸者、65歲以上長者、洗腎者、糖尿病控制不佳者或愛滋感染者等，若能主動發現潛伏結核感染個案，早期預防性治療，能有效降低結核病發病率。

結核症狀一次搞懂。(圖/ 新北市政府衛生局)

依世界衛生組織調查，全世界人口約有1/3是「潛伏結核感染者」，一生中約有5-10%的機率發病。而「潛伏結核感染者」於免疫力強時，可控制不發病，且不具傳染性，民眾可透過丙型干擾素釋放試驗(IGRA)，診斷是否為潛伏結核感染，倘篩檢陽性的潛伏結核感染者，經醫師評估後，給予預防性投藥，可提供超過9成以上的保護力，使其降低結核病發病機率及避免疾病傳播。

潛伏結核感染＝結核病嗎？(圖/新北市政府衛生局)

108-111年新北市衛生局追蹤25,494名結核病接觸者中，有4,487名潛伏結核感染陽性反應，篩檢陽性率達17.6%；另109-111年主動篩檢2,431名長照機構住民及1,812名洗腎者，其篩檢陽性率分別為12.7%及15.0%，顯示高風險族群主動篩檢為現今結核病防治之首推任務，新北市逐步將所有長照機構納入篩檢對象，並加強篩檢糖尿病病友、慢性肺阻塞(COPD)、新住民及矯正機關等高風險族群，同時持續推廣各醫療院所及機構加入合作計畫，共同為為新北市民健康把關，朝向世界衛生組織2035年根除結核病的目標邁進。(廣告)