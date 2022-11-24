臺南市長黃偉哲上任以來，將改善淹水作為施政重點，除積極整治排水、建設雨水下水道外，也投入建置大型抽水站工程，14日黃偉哲市長也親自蒞臨主持「臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」開工祈福典禮，兌現市府對於淹水改善建設的用心與承諾。

黃偉哲市長表示，這邊之所以叫「停20」是因為我們除了做抽水站之外，上面也是停車場，同時底下是做抽水站的前池，我們把土地做立體規劃、充分的運用，其實南區喜樹、灣裡地區因為地勢低窪，常常一下雨就積水，近年來，市府積極完成多項防洪工程，積水狀況有變比較少，我們還是希望能盡量減少積水的問題、嚴重程度及淹水面積，所以持續找地方來做抽水站、滯洪池，充分利用市地重劃的空間，希望可以把淹水情況減到最少、都不要淹水，謝謝議會、議員支持市府預算，投入4.55億元辦理「臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」，新建30cms抽水站，希望工程順利、圓滿。

黃偉哲市長參與停20抽水站開工典禮。（圖/台南市政府水利局提供）

黃偉哲市長致詞。（圖/台南市政府水利局提供）

水利局說明，自黃偉哲市長上任至今，水利局持續推動治水工作，其中攸關民眾生命財產安全的抽水站新建工作，更是重中之重。總計已完成麻工、麻袖等6座抽水站投入啟用；另北安抽水站、鹽洲抽水站、海東D2抽水站等8座抽水站亦正在加緊施工中，總計新建抽水站共14座，總投入經費逾27億元。

而喜樹、灣裡地區因地勢低窪，豪大雨期間如遇外海潮位上漲，便容易導致聚落積水無法排出，明興路以東及台17線至省躬三街等地勢較高處，逕流便依地勢漫流至喜樹、灣裡低地區域，加遽淹水之苦，為有效解決此問題，水利局遵循總合治水策略，以「高地區域截流重力排放，低地機械抽排輔助排水」雙管齊下的方式進行淹水改善。

高地截流工程目前已完成明興路截流箱涵工程，另有「臺南市南區明興路截流治理工程」及「臺南市南區省躬三街箱涵延伸工程」兩案，預計明年4月投入防汛作業；而低地機械輔助抽排，已完成喜樹抽水站、灣裡抽水站及灣裡排水堤後增設抽水設備工程，而「臺南市喜樹灣裡地區市地重劃停20抽水站工程」為喜樹灣裡地區淹水改善工程的最後一哩路，完工後可進一步提昇當地防洪能量；平時期間，亦可利用設備辦理台86分流箱涵出口淤砂清理，維護喜樹、灣裡地區排水設施。

黃偉哲市長最後強調，治水要讓人民有感，為因應未來氣候變遷挑戰，市府會持續投入經費建置抽水站及改善淹水，「災前能多一分預防，則少一分損傷」，也會秉持治水「沒有最好、只有更好」，持續研議精進作為，保障市民生命財產安全。

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