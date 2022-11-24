拜登政府祭出《通膨削減法案》補貼措施，加上歐洲能源成本居高不下，歐洲企業大量轉向美國投資，給歐盟各國政府敲響警鐘。對此，德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）抨擊美國補貼政策太過分了，直言「美國正在搜刮歐洲」；而歐盟官員更抱怨，歐洲本想秉持開放的貿易政策，反而淪為受害者。

英國金融時報報導，拜登今年8月簽署規模達7500億美元的《通膨削減法案》（IRA），部分條款涉及美國政府為本土電動車產業提供高額補貼，並將進口電動汽車排除在補貼名單之外，試圖大幅提高美國對新能源和電動汽車產業的吸引力。

瑞典電池開發製造商Northvolt正是被吸引的眾多歐洲企業之一，在福斯（Volkswagen）、寶馬（BMW）和高盛（Goldman Sachs）支持下，積極尋求在美國擴大生產。

Northvolt坦承，在美國設廠能拿到6億到8億美元補貼，相較之下，遠超過德國政府提供1.55億歐元（約1.6億美元）的獎勵措施。

除了Northvolt，西班牙能源巨頭伊比德羅拉（Iberdrola）、法國飛機引擎和零組件供應商賽峰集團（Safran）等正在拉高對美國的投資比例。

伊比德羅拉從2023~2025年，將對美投資比例提高到全球投資總額的一半，而歐盟僅佔比23%；賽峰集團原本打算在法國里昂開設第二家工廠，但因法國電力成本飆漲，已延遲建廠計畫，並將更多生產轉移到亞洲和美國。

賽峰集團執行長Oliver Andriès表示，出走歐洲不完全是美國的吸引力，而是法國能源成本2019~2023 年可能飆漲近五倍，直言「不只度過冬天的問題，還有一個更深層問題起作用，與法國和歐洲的競爭力有關。」

報導指出，拜登政府的補貼計畫，加上歐洲能源成本居高不下，給歐盟各國政府敲響了警鐘。

德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）抨擊美國補貼政策太過分了，等同「從歐洲搜刮投資」；泛歐遊說團體歐洲商業（Business Europe）副總幹事Luisa Santos表示，美國法案發出一個「危險訊號」，可能會刺激其他地區的保護主義措施抬頭。

在美國《通膨削減法案》的影響下，一些歐洲車企開始呼籲政府考慮採取對等補貼措施。

不過一位歐盟官員表示，歐盟並不願意跟隨美國違反世貿組織規則。德國財政部長林德納（Christian Lindner）則說，「我們不會參與補貼競賽，用這種方法阻止歐洲企業轉往美國，或要求從美國撤資，我們會為歐洲創造更棒的投資條件。」