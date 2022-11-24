衛福部長薛瑞元日前稱民進黨台北市長候選人陳時中「仇恨值高」，主因是阻擋疫苗掮客，還稱掮客透過工商團體、宗教團體找上中央流行疫情指揮中心，意圖從中牟利，但他面對外界追問掮客名單，卻說此題太幼稚、不想回答。前立委沈富雄22日表示「薛瑞元這樣講是很糟糕的」，前立委郭正亮23日表示，薛瑞元這樣做是因為「危機感」。

郭正亮23日在中天節目《綠也掀桌》中先是暗酸，「薛瑞元維持優良傳統，以致一歪樓爆料，必然成為保持成為『豬隊友』的歷史傳統」，郭正亮坦言，「他覺得他在幫陳時中，這個就是眼高手低的問題，因為這樣是凸顯了防疫的問題」，而薛瑞元這樣做的原因，郭認為是「危機感」。

郭正亮指出，「薛瑞元希望陳時中選好一點，因為陳時中如果選得不好，那就是防疫失敗，衛福部這群人一定換掉」，郭正亮坦言，沒有人會願意把這個議題燒到明年的立委補選和總統選舉，因為新上任的閣揆一定會對這個部分做切割，切割就是要反省檢討，必然如此，「薛瑞元真心在做『危機處理』，結果越弄越大洞」。