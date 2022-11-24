中共長期以來的軍事科技發展一直都高度依賴前蘇聯與俄羅斯，特別是在戰機方面，蘇聯解體後的俄羅斯對出售予中共的軍事技術其實卡得很緊，僅輸出一款戰機技術給中共，反而是烏克蘭對中共戰機發展的協助要大得多。現在中共的戰機發展已逐漸形成體系，雖然之前還購入蘇-35，但也是多年前的事。這次俄烏戰爭爆發後，跟很多國家一樣對俄製戰機的信心全然喪失。從這次中國航展的情況也看得出來，中共已不再需要引進俄製戰機，中俄在戰機技術上的合作將成為歷史。

蘇聯解體前，中共原打算購入米格-29戰機（圖），但該戰機在1989年巴黎航展上發生墜機事故，1990年在莫斯科為中共軍事代表團演示時又發生墜機意外，因此購機項目轉向更先進的蘇-27戰機。（圖／網易）

今年11月23日是中共首架艦載機殲-15在首艘航母遼寧號首次著艦10周年的日子，這對首艘航母與首架艦載機都是值得紀念，因為中共引進俄羅斯新一代戰機與艦載機技術都經歷過一段曲折與艱辛的過程。

蘇聯解體後，俄羅斯終於同意輸出蘇-27技術，協助中國在瀋陽建立一條蘇-27生產線（圖）。中國就在這條生產線基礎上學習了生產新一代戰機技術，並開發出殲-11、殲-16的系列戰機。（圖／新浪網）

在前蘇聯尚未解體前，中共打算購入米格-29戰機，但這款戰機在1989年巴黎航展上發生墜機事故，1990年在莫斯科為中共軍事代表團進行演示時又發生墜機意外，因此購機項目轉向較先進的蘇-27戰機。當時這項軍購是中共有史以來最大一筆軍事採購案，以30億人民幣的價格購入24架，大約要花掉當時年度國防經費的10%，專案代號為「906工程」。當時因為外匯短缺且經濟已嚴重衰退的蘇聯急需這筆大訂單，同意中共用輕工業民生產品支付70%的購機款項，同時提供的是蘇-27國內版而非出口的簡配版。

中共引進蘇-27生產線 後，陸續改裝航電設備與機載武器，並仿製俄國發動機，最後成為中國新一代的主力戰機殲-11。圖為對台執行繞島巡航的殲-11戰機。（圖／新華社）

蘇聯解體後，中共仍延續原有的傳統，繼續從俄羅斯購入軍事科技。1995年12月，時任中央軍委副主席劉華清再次率團訪俄，堅持要俄方轉讓生産技術與生產線，以此做為購入第2批24架蘇-27的條件，而且同意可以完全用俄羅斯急需的美元進行交易，最後雙方達成蘇-27生産技術轉讓的協議。當時引進蘇-27生產線訂定在瀋陽建廠，技術轉讓與引進生產線價格高達25億美元，這項軍購大約佔去1996年國防預算8成左右。蘇-27引進後，中共在戰機製造技術上有了大幅躍進，並藉著輸入生產線學到的相關製造技術對國產蘇-27進行改型，開發出殲-11與殲-16戰機，讓中共很快地成為少數能自製3代戰機的國家之一。

中共購入瓦良格號航母準備建造航母，在預備艦載戰機時打算仿蘇-27模式向俄羅斯採購50架蘇-33型艦載機與生產線技術轉移，但遭俄羅斯拒絕。（圖／俄羅斯國防部）

2002年中共獲得烏克蘭出售未建造完成的瓦良格號航母，開始為未來的航母預備艦載戰機，當時中共也無其他選擇，打算再次向俄羅斯採購50架蘇-33型艦載機，並再次表達要技術轉移與建立生產線。不過中共的要求遭到俄方拒絕，理由是先前建造的蘇-27生產線讓中共開發出殲-11已影響蘇-27的出口，而且當時蘇-33的生產線已經關閉，重啟生產線花費很可觀。

對俄採購蘇-33艦載機遇挫後，烏克蘭主動告知他們有一架蘇-33的原型驗證機T10K3（圖），最後談成交易，還附帶所有的設計圖紙與技術支援，中國因此很快就開發出殲-15艦載機。（圖／新浪軍事）

此案幾經談判沒有結果，最後因緣際會地再次找上烏克蘭。當時烏克蘭正在向中國轉移大型燃氣渦輪機技術，烏方得知中國需要蘇-33艦載機，主動表示前蘇聯遺留一架蘇-33的原型機T10K3可以出口給中國，該機是在烏克蘭完成的驗證機，因此烏克蘭也有設計圖紙。中共為此喜出望外，立刻組織專家對該T10K3進行考察，最後不只買下T10K3，還附帶設計圖紙與技術人員協助，而且價格超乎想像地便宜。

有了蘇-33原型驗證機與技術支援，中共只花了5年就造出殲-15艦載機，不僅趕上遼寧艦服役，連後續的山東艦與福建艦2艘航母都使用殲-15做為艦載主力戰機。（圖／新華社）

經過不到5年的努力，新艦載機在2009年進行首飛，就是後來的殲-15艦載機，而且因建造殲-11戰機已有經驗，殲-15還加入了許多新技術與材料，性能表現比原來的蘇-33已大幅提高。現在殲-15不只配備在遼寧艦與山東艦上，已下水的電磁彈射型航母福建艦也將使用電磁彈射版的殲-15T。烏克蘭一架閒置的舊驗證機與設計圖紙與技術支援，對於促成中共3代航母的艦載機隊，可說是居功厥偉。

另外中共想從俄羅斯引進的還包括圖-22M逆火重型戰略轟炸機，這種武器是戰略空軍的重要支柱，至今仍只有美俄兩國具備開發重型戰略轟炸機的能力。共軍目前使用的轟炸機仍是從前蘇聯時代引進並持續加進改進的轟-6系列中型轟炸機，一直到最近幾年的新改型才能勉強完成對南海島礁的戰略巡航。中共購入圖-22M的想法始自於90年代中期，目標是用於威懾台海與南海，同時補上戰略空軍的缺口，當然也想藉此獲得相關技術來實現自製。

圖-22M逆火式超音速戰略轟炸機外型優美，是前蘇聯時期最為人所樂道的戰略轟炸機。中國多次表達購入，莫斯科顧慮養虎貽患始終未予同意。（圖／Tupolev）

中俄之間為此談判了數年，遲遲未能達成協議，主要障礙仍是重啟並轉移生產線的問題。這期間中共已就轟-6進行多次改款與提升性能，同時加快量產，購入圖-22M迫切性逐漸降低。當時有圖-22M的除俄羅斯之外還有烏克蘭，當年正值蘇聯剛解體不久，俄烏雙方因為都極缺經費，都有出售圖-22M的意願，只是圖-22M3與配套發動都已停產，舊機出售也得大改才能適應中共的武器與通訊系統，成本太高。烏克蘭更因為無法負擔維持重型轟炸機的養護，又不符合國防目標，最後索性直接銷毀。

現在中國有了多款改良型的轟-6系列轟炸機，基本上可以應對台海與南海的戰略需求，加上轟-20（圖）正加緊研製，購入重型轟炸機的迫切性大為降低。圖為殲-20護航轟-20想像圖。（圖／現代兵器）

從這數十年的歷程看來，真正從俄羅斯獲得的戰機生產技術只有蘇-27，中共藉此開發了殲-11、以及殲-16系列戰機，至於獲得艦載戰機技術則是運氣成份居多。而近20年來各型戰機的發展已漸趨成熟，甚至自行開發出第5代隱形戰機與數款3代與4代戰機，未來還有轟-20轟炸機即將推出，戰略空軍的架構已逐漸成形。唯一缺乏的重型長程轟炸機的開發仍在進行中，只是目前尚未看到官方公布較明確的消息。

無論如何，中共空軍或其他軍種的武器基本上已門類齊全，優異的性能也引起相當多的注意，自行開發與製造能力愈來愈強，今年俄烏戰爭俄空天軍表現大出外界預料，中共向俄羅斯採購先進戰機或其他武器的可能性已幾近於零了。