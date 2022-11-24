密碼管理公司Nordpass近期公布2022年常用密碼報告，數據統計30國前200大容易遭破解的常見密碼，大部分為123456、111111等數字或是password簡易英文，而單看台灣，台人最常用的密碼僅「vip」三個字，使用次數高達2.7萬，花不到1秒就能破解。

這份報告整理30個國家最常使用的密碼，上榜的密碼大多不用1分鐘就能破解。Nordpass表示，儘管網路安全意識抬頭，但過去的惡習還是不見改善，研究顯示人們仍習慣使用那些脆弱的密碼來保護帳戶。

2022年前三大欠缺安全性的密碼依序為「123456789」、「123456」和「password」，均不用1秒即可破解，其中「password」被使用次數高達492萬。

單看台灣，從第一名到第十名分別為「vip」、「123456」、「1234」、「000000」、「1qaz2wsx」、「12345」、「12345678」、「111」、「123」、「123456789」，全部都不用1秒就能破解，其中最有安全疑慮的vip被使用次數達27,458。

Nordpass建議用戶，密碼應該更加複雜，以12個包含大小寫英文字母、數字和符號等字元組員，且不要重複使用，然後定期更新密碼，若是使用密碼管理工具則是最有效的防範方式。此外，也必須留意自己有哪些久未使用的帳戶，因為這些帳戶有時刻暴露的風險。