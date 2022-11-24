總統蔡英文23日在中執會前，舉行「決戰黃金72小時，為台灣挺身而出」記者會，同時呼籲選民支持民進黨提名的縣市候選人，讓她在接下來的任期「更有力量」，帶領台灣在國際上站穩腳步。外界一般認為，這次選舉相當於蔡英文的期末考，若選得太差恐危及黨主席地位，前立委郭正亮23日也指出「這場選舉如果選糟了就結束了，就跛腳了」，引發討論。

郭正亮23日在中天節目《大新聞大報卦》中表示，「因為這場選舉如果選糟了就結束了，就跛腳了」，郭正亮直呼「已經給妳6年了欸，妳做成這樣我還要給你2年，這哪有什麼訴求，沒有說服力啦」，郭正亮也坦言，「這個選舉選到最後，連妳候選人的推薦都還要去扯防疫，而不是說『我幫各位找到最好的市長候選人』，要從這裡著力嘛，為什麼不敢講？」

郭正亮提出看法直言，「因為蔡英文看不到陳時中有講什麼，看不到任何證明他可以當好市長的東西」，郭正亮更說，「如果要講說防疫做得好，所以市長可以做得好，那民眾就會開始吐槽陳時中的防疫，因為防疫可以這麼不公開透明，台北市長權力更大欸，如果是建設、土地的問題呢？會有更多黑箱」。