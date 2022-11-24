「不分黨派譴責暴力，王鴻薇也受恐嚇威脅！」新黨台北市議員候選人林婕麗23日早上站在路口拜票時，突被不明人士在派出所前毆打到頭破血流，送醫急救。國民黨台北市議員王鴻薇自爆，辦公室9月29日也曾接獲恐嚇電話，還叫她「出門記得穿防彈背心」，至今尚未查獲恐嚇者。

王鴻薇23日在臉書發文表示，身為台北市議員同時也是候選人，真的不能置身事外，尤其身為民意代表，時常需要為民發聲，揭發社會不公不義，今年選舉，從林智堅抄襲案、周玉蔻事件、陳其邁醫生揭弊、陳明通政商關係，辦公室更是有許多塔綠班、不理性的電話，騷擾同仁。

「有些事，多年來我們都當作職業傷害，也都認為自己可以處理。」王鴻薇說，但是看到林婕麗被攻擊的事件，或許沈默忍讓只是助長這些暴力事件繼續發生，「我想我必須說出來」，讓台北市、讓社會更重視我們這些公眾人物的人身安全。

王鴻薇指出，今年9月29日辦公室同仁就有接獲恐嚇電話，電話內容是王鴻薇繼續這樣，出門記得穿防彈背心，暗示要對她不利，她第一時間聽到助理報告此事，立刻要求報警，當天也有去做筆錄，全案至今仍在偵查，恐嚇者目前也還沒被找到。

「請大家放心，這些恐嚇威脅並沒有影響到我，我並沒有因此停下我為民發聲，揭發不法的腳步。」王鴻薇強調她參選以來，一直的信念就是「勇敢不沈默」、「說真話，做對的事」，但是如果今天有候選人可以在街頭派出所前面被打，無論他的黨派、被打原因為何，使用暴力的人都必須被譴責唾棄，這件事必須被重視。希望林婕麗早日康復，也請台北市警方必須好好處理。