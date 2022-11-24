輔仁大學外籍生凱德爾（左）。（大專體總提供）

上季第9作收的111學年富邦人壽UBA公開男一級第一階段預賽地主輔仁大學，突破前三節50比52落後的僵局，在決勝第4節團隊投進5記三分球轟25分，其中王翊帆3球、莊博元和李沛澄各1球，一度超前12分，最終75比66逆轉氣走上季第8國體大，討回上季預賽60比74輸球的顏面，搶下新賽季預賽主場首勝。

UBA公開男一級上季預賽第一階段比賽地點也是輔大中美堂，當時輔大在自家主場先2連勝再5連敗，預賽累積6勝8敗退居第9，中斷從105學年起連5季晉8強紀錄。

輔大男籃「寶兒教練」楊哲宜迄今仍對上季被屏除在8強門外很「痛」，也勉勵球員記取教訓，本季不再重蹈覆轍，他說，這季終於引進外籍生，米哈洛先發20分鐘貢獻14分、4籃板算ok，凱德爾剛來一個月，替補上陣19分鐘留下4分、6籃板，得再給他一段時間。

楊哲宜補充，團隊三分球30投中8還可以，不過中鋒喬楚瑜8分、12籃板，又傷了左手，具體傷勢得再觀察；至於10罰有5球不中得再檢討，畢竟最熟悉的主場籃圈，罰球準頭只有五成很難接受，儘管罰球一直是輔大「傳統」的欠佳，而開季戰主場壓力大，對手又是不好打的國體大，所幸撐了過來，但土洋陣容磨合得再加速，及早建立團隊作戰模式。

國體大本戰以陳冠中20分最高，大一菜鳥陳定雩12分。