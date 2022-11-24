卡達世足賽連兩天爆出前冠軍隊落敗的冷門，但2010年冠軍西班牙不受影響，24日凌晨首戰哥斯大黎加，上半場就由歐莫（Dani Olmo）、阿森修（Marco Asensio）、F.托雷斯（Ferran Torres）各下一城，下半場再接再厲灌進4球，終以7比0寫下隊史在世界盃的最大勝利紀錄，於E組旗開得勝。

「鬥牛士」西班牙上屆世足在16強PK不敵俄羅斯，但換血成功於去年歐洲國家盃殺入4強，本屆首戰排出無鋒陣，開賽11分鐘歐莫在禁區內背對球門接獲挑傳後，漂亮卸球順勢轉身，並於哥國門神納瓦斯（Keylor Navas）出擊封阻前先一步起腳破門，替西班牙先馳得點。

西班牙左翼歐莫（右）在開賽第11分鐘先馳得點，哥斯大黎加門將納瓦斯封阻不及。（美聯社）

第21分鐘，西班牙資深左後衛阿爾巴（Jordi Alba）左路橫傳，球精準找到埋伏在對手後防與中場間空隙的阿森修，後者第一時間左腳勁射破門。第31分鐘，阿爾巴在禁區內遭到犯規，F.托雷斯操刀12碼中的。鬥牛士上半場3次射正全部破門，哥斯大黎加則沒有任何射門機會。

換邊後戰況仍然一面倒，第54分鐘托雷斯攻入個人此役第2球，接著18歲小將加比（Gavi）與替補上陣的索勒（Carlos Soler）、莫拉塔（Álvaro Morata）連袂破門，以7球大炒哥斯大黎加。

「死亡之組」E組4隊都踢完首戰，西班牙與日本同為1勝，鬥牛士藉淨勝球優勢暫居第1，下役將與1敗的德國正面交鋒。倘若西班牙拿下2連勝，日本下役也擊退哥斯大黎加，西、日將雙雙提前晉級16強，使德國連續兩屆在小組賽出局。